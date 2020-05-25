За долги до карантина: На Донетчине начинают повторно отключать должников от электроэнергии

В Донецкой области с 25 мая энергетики начинают проверки и обесточивание клиентов, которые самовольно возобновили электроснабжение, отключенное ранее за долги. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба Оператора системы распределения ДТЭК Донецкие электросети.

Энергетики уточняют, что это касается клиентов, которым было прекращено электроснабжение до 12 марта за задолженность, сформировавшуюся до карантина. «Обесточивания не касаются клиентов, накопивших задолженность в период карантина», – подчеркнули в ДТЭК Донецкие электросети.

«Есть клиенты, имеющие системные проблемы с оплатой электроэнергии, из-за чего им было ограничено электроснабжение к началу карантина. Значительное количество клиентов нарушило законодательство Украины и самовольно подключилось к сетям, чтобы и дальше безвозмездно потреблять электроэнергию», – пояснили в компании.

Восстановить электроснабжение законным путем можно будет после уплаты суммы долга, сформированного до карантина, и расходов, связанных с повторным подключением.