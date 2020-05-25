Плюс 5 пациентов за 5 дней: В Мариуполе продолжают выявлять больных коронавирусом

В Мариуполе зарегистрированы 93 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 54 пациента уже выздоровели. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Новые случаи заболевания – в основном из числа контактных лиц по уже определенным очагам. По двум пациентам с подтвержденным диагнозом сегодня отрабатываются возможные очаги их заражения», – отметила Сухова.

По ее словам, на лечении находятся 48 человек, из них 42 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 6 – с подозрением на данную инфекцию.

«Состояние пациентов удовлетворительное, динамика положительная, они получают все необходимое лечение. Состояние двоих детей, которые находятся на лечении в больнице №4, также удовлетворительное, динамика положительная, ждем результатов анализов», – рассказала заместитель мэра.

Она добавила, что в лабораториях на исследовании находятся 125 проб.

«Как вы помните, было более 400 проб. За промежуток 5 дней было отработано более 300 проб, соответственно, у нас есть большинство отрицательных результатов, и плюс мы получили 5 пациентов за этот период», – уточнила Сухова.

Центрами первичной медико-санитарной помощи города обеспечено медицинское наблюдение за 180 лицами, контактировавшими с больными COVID-19, и 29 жителями, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 245 человек (7 234 человека – выздоровели, 623 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 148 случаев заболевания (62 человека выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая СOVID-19 (34 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 385 случаев заболевания (102 человека выздоровели, летальных случаев – 11). В «ЛНР» – 384 случая (выздоровели – 179 человек, летальных случаев – 5).