Транш от МВФ ждем на следующей неделе, – Шмыгаль

На следующей неделе Украина ожидает поступление транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в интервью «Интерфакс – Украина» сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в переговорах с МВФ украинская сторона фактически вышла на финишную прямую. «Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов», – сказал премьер.

Также Шмыгаль акцентировал, что правительство не намерено бороться с инфляцией путем печатания денег. «Речь о печати денег, даже условной, не идет. С точки зрения макроэкономики остановить инфляцию легче, чем ее разогнать, когда это нужно. За исключением, когда действительно печатаешь деньги и всем раздаешь, но тогда это просто преступление. А здоровая инфляция в 2-3% – это постепенный рост экономики и это надо запускать. Это сложно. Сейчас большинство предприятий сокращают свое производство, у них падает заказ. Поэтому в потреблении нужно создать немного больший спрос, чем есть в производстве, и постоянно контролировать этот рост», – пояснил он.