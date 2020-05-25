Получат миллион: Шмыгаль рассказал, как будет действовать накопительная пенсионная система

В Украине с января 2021 года планируют запустить накопительную пенсионную систему. Уже разработана идея и концепция такого реформирования. Об этом в интервью «Интерфакс – Украина» рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Для нас это неизбежность – двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами. Сегодня мало детей, относительно много населения продуктивного возраста и пенсионеры. Через 15 лет часть людей продуктивного возраста станут пенсионерами, а то малое количество детей станет продуктивного возраста и мы получим пропорцию двое на одного (2 пенсионера на 1 работающего, – ред.)», – пояснил премьер.

Он добавил, что уже все просят снизить размер Единого социального взноса (ЕСВ). «Но если ничего не менять, то через 15 лет ЕСВ в Украине будет вдвое больше, чем сегодня. Бизнес сюда придет?», – продолжает Шмыгаль.

«Поэтому накопительная система – это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку», – заключил глава правительства.

Шмыгаль констатировал, что пенсионная реформа проработана и есть понимание, как ее начинать.

В частности, обсуждается такой вариант формирования накопительного фонда:

2% возьмут от нынешнего ЕСВ «не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека»;

еще 2% возьмут из налога на доходы физических лиц (ПДФО).

По словам премьера, эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить человеку 1 млн грн.

И пенсионеру будут предложены три варианта, как поступить с этим миллионом:

взять сразу, «то есть при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь»;

рассрочка выплат на 5-10 лет;

пожизненное содержание, при котором будет определенная фиксированная сумма – «это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может прилагать сам человек».

На данный момент под эту реформу разрабатываются законопроекты. «Не хочу показаться слишком оптимистом, но к 1 января 2021 года это вполне реально ввести», – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, в правительстве уже не обсуждают идею ликвидации Пенсионного фонда Украины.