Социальным работникам на дому будут доплачивать до 100% надбавки из-за COVID-19

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей соцработников, которым предусмотрены доплаты в размере до 100% заработной платы. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, законом № 540-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» предусмотрены дополнительные, к установленным законодательством, доплаты к зарплате работникам сферы социальной защиты населения, непосредственно оказывающих социальные услуги по месту жительства/пребывания получателя социальных услуг (дома).

Соответствующим постановлением Кабмина от 29 апреля 2020 № 375 установлена доплата работникам поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства/пребывания получателей (дома), в предельном размере до 100% заработной платы.

«Во исполнение пункта 4 указанного постановления приказом Минсоцполитики от 22 мая 2020 года № 321 утвержден соответствующий перечень должностей работников поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора», – говорится в сообщении.

Доплата в размере до 100% заработной платы предусмотрена для таких должностей:

педагог социальный/специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог/психолог.

При этом персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

В Минсоцполитики отмечают, что в то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы. Так, согласно приказу Министерства труда и социальной политики и Министерства здравоохранения «Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения» работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50% должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе.

Кроме того, работникам можно устанавливать доплаты в размере до 50% должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.