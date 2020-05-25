«Большая стройка»: Дорога Северодонецк – Станица-Луганская будет завершена в июле (Фото)

Работы по ремонту дороги Северодонецк – Станица Луганская планируется завершить в июле текущего года. Об этом сообщил координатор национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик в Facebook.

Он отметил, что сейчас работы по ремонту дороги – в полном разгаре.

«Думаю, что такого количества дорожно-строительной техники эта дорога не видела никогда. Дорога будет закончена в июле. Например, от Новоайдара по направлению к Северодонецку уже готово 18 км в нижнем слое. Это только один участок из тех, на которых идут работы прямо сейчас», – написал Голик.

По его словам, идея ремонта этой дороги была озвучена президентом Владимиром Зеленским в ноябре 2019 года.

«Тогда для этого не было ничего, ни одной проектной документации. А менее чем через два месяца дорога будет готова», – подчеркнул Юрий Голик.