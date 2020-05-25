Это просто стыдоба: Житель Луганска рассказал, как при карантине возвращался из России в «ЛНР»

В период карантина при пересечении «границы» между Россией и «ЛНР» необходимо при себе иметь два паспорта – российский и «республиканский». Об этом в соцсети рассказал житель Луганска Петр Михайлов.

Он два месяца назад направился в Россию на заработки, где его застал карантин. Вернуться домой мужчина смог только в мае.

Михайлов пересекал «границу» через пункт пропуска «Изварино» на личном автомобиле, как он отмечает – проехал «без всяких осложнений», но «на въезде на таможню необходим паспорт РФ и ЛНР».

Сначала он оформлялся на таможне со стороны РФ. «Проходим российский рубеж без происшествий, таможне нужен только паспорт ЛНР и таможенная декларация на автомобиль. Далее пограничный контроль, там уже необходимо предъявление паспорта РФ и ЛНР», – рассказывает Михайлов.

Он уточнил у пограничников, можно ли без проблем въехать в Россию через неделю, «ответили – что без проблем, но с обязательным двухнедельным "карантином" на территории РФ».

Далее следовал въезд на «таможенный пост ЛНР». Здесь перед въездом у шлагбаума справа стоит «собачья будка» с медработниками, которые проверяют температуру и оформляют подписку о добровольном двухнедельном карантине. «Почему я это место назвал "собачьей будкой", не поверите, это просто стыдоба. Это какая-то конура без окон и дверей из ДВП, без всяких опознавательных знаков и похожа на каморку охранника в поле задрипанного колхоза», – отмечает луганчанин.

Теперь Михайлову нужно ехать по месту жительства, где проходить 14-дневную самоизоляцию. Но ему необходимо вернуться в Россию через неделю. У «пограничников ЛНР» он уточнил, может ли через неделю выехать обратно в РФ в обход двухнедельного карантина. «Ответили положительно, но в случае наличии на руках справки-вызова от организации, в которой работаю на территории РФ. Такая справка-вызов на руках имеется, так что через неделю без всяких коллизий можно будет возвращаться на своем авто на территорию Ростовской области», – резюмировал мужчина.

Петр возвращался в «ЛНР» 16 мая, но местные жители подтверждают, что такая система действует по сей день.

Напомним, что один из основателей «ДНР» Андрей Пургин отмечал, что при карантине усложнился проезд из «республик» в Россию и обратно. Если раньше это можно было сделать при наличии только российского паспорта, то теперь в обязательном порядке нужно при себе иметь и «республиканский».