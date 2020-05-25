Льготы не предусмотрены: На Донетчине бывший пленный «ДНР» ждет очередь на квартиру (Видео)

Бывший пленный «ДНР» Сергей Усатюк 5-й месяц привыкает к мирной жизни в Дружковке, позади – восстановление документов и поиск работы. Сейчас, по его словам, главная проблема – с жильем.

25-летний Сергей Усатюк 2,5 года провел в плену. В «ДНР» его «осудили» на 5 лет за решеткой в колонии строгого режима. В заложники попал в Горловке в конце сентября 2017 года.

«Я за шпионаж попал. За Украину пошел я шпионить, чтобы знать, сколько там техники, сколько военных и так далее. На "Изоляцию" повезли, где люди пропадали и там издевались – током пытали, под ногти иголки засовывали, зубы подавили», – рассказывает Сергей.

По его словам, после пыток у него ухудшилось зрение, слух и психологическое состояние. «После пыток меня начала злость брать, я из-за какой-то мелочи могу злиться очень сильно, могу кинуться на человека. Пытаюсь сдерживаться, потому что препараты принимаю, которые врач выписал», – говорит бывший пленный.

Обменяли Сергея в декабре 2019 года. С тех пор он восстановил документы, устроился на работу на местный завод. Живет в однокомнатной квартире площадью 16 кв. м вместе с ним – еще 6 человек родни.

«Городской совет рассмотрел его вопрос, и ему предложили комнату в общежитии, он не захотел ее взять», – говорит Анна Бузова, заместитель городского головы Дружковки.

«На любом этаже там алкаши, пьяницы, и каждый день там драки происходят. Я хочу новую жизнь начинать с нового листа. Мне сказали: "Хорошо, мы вас понимаем, подавайте документы на квартиру"», – рассказывает Сергей.

В исполком документы и заявление на квартирную очередь Сергей подал в феврале. Как оказалось, льготами на получение квартиры он воспользоваться не может.

«Он не имеет право ни по одному из законов как пленный, не может воспользоваться льготой как ребенок-сирота или инвалид», – отмечает Анна Бузова.

Сейчас в Дружковке в очереди на квартиру стоят 700 человек. Около 30 из них имеют льготы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбас»