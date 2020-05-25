Закрываются в авто, вызывают «скорую»: Как проходят облавы на «евробляхеров» в Мариуполе (Фото)

В Мариуполе с февраля 2020 года полиция активно останавливает автомобили на еврономерах. Владельцев таможенники обвиняют в нарушении срока временного ввоза, а сам автомобиль объявляют в розыск. В феврале 5 автомобилей с еврономерами оказались на штрафплощадке мариупольской таможни. За последнюю же неделю мая произошло еще два громких скандала с автовладельцами, передает «Сайт города Мариуполя».

Сегодня, 25 мая, на пр. Металлургов патрульная полиция остановила очередной автомобиль на еврономерах. В базе правоохранителей он числился как находящийся в розыске.

Данной машиной управлял водитель, а владелец авто находился на соседнем сидении. Хозяин отказался предоставить ключи и технический паспорт от транспортного средства. Сообщил, что у него оформлена доверенность на данный автомобиль.

После нескольких часов выяснения отношений владельцу авто стало плохо – у него поднялось давление. Вызвали «скорую», мужчину доставили в больницу.

Автомобиль остался на месте. Спустя несколько часов был прибыл эвакуатор, который отвез его на штрафстоянку.

«Владельцем автомобиля является нерезидент Украины, который ввозил автомобиль на территорию Украины. Ему будет направлен второй экземпляр протокола о нарушении таможенных правил. Лицо имеет право отстаивать свое право в суде. В то же время суд имеет право либо конфисковать, либо оштрафовать на 170 тыс. грн», – отметил представитель таможни, который выезжал на место ЧП.

Он пояснил, что для того, чтобы оформить транспортное средство, нынешнему владельцу нужно снять с регистрации авто в Польше, подать пакет документов, оплатить все штрафы и после этого он сможет управлять автомобилем.

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А 20 мая полицейские остановили автомобиль «Ниссан» с еврономерами. В итоге, его владелец Максим почти на сутки заперся в авто, чтобы его не отправили на штрафплощадку. Рассказывал, что все это время не ходил в туалет, а еду ему передавали друзья.

Остановили Максима в 15:00, полицейские отметили, что нужно проехать в таможню. «Я сначала согласился. Потом решил, что никуда не поеду, остановился возле ДК "Маркохим" и больше не сдвинулся с места», – рассказал мужчина.

На место прибыли представители таможни, которым водитель показал оригинал техпаспорта, водительское удостоверение, страховку.

Таможенник убедившись, что мужчина не намерен покидать салон авто, составил административный протокол о нарушении таможенных правил. По данным таможни, автомобиль на территорию Украины въехал в 2018 году и сейчас нарушен срок вывоза.

На место событий приехал эвакуатор. Но Максим отказался выходить из авто. «Сегодня все "евробляхеры" ждут принятия Верховной Радой закона. Но, пока карантин, ничего предприниматься не будет», – пояснил он свое решение.

Эвакуатору в итоге пришлось уехать.

«Если есть арест, то должно быть постановление суда. По факту мне не дали никаких документов. У меня забрали техпаспорт, вот и все», – сообщил Максим.

Ночью он сам вызвал наряд полиции, написал заявление о том, что у него украли техпаспорт.

А уже 21 мая в полдень, посоветовавшись с юристом, автомобилист все же решил поехать на стоянку таможенной службы. Здесь авто изъяли и выдали документ. Поехал Максим на своем «Ниссане», без помощи эвакуатора. Мужчина отметил, что готов забирать автомобиль в судебном порядке и решил оформить автомобиль, как положено.