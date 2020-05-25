Прокуратура установила около 600 человек, которые подверглись пыткам на Донбассе

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко, передает «Радио Свобода».

Данные об этих людях внесены в реестр пострадавших лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

«Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство более 6 тыс. уголовных производств по правонарушениям, совершенным незаконными вооруженными формированиями, которые находятся под контролем оккупационной администрации России. С целью систематизации и аккумуляции данных о пострадавших от преступлений физических и юридических лиц, в прокуратуре введен соответствующий реестр», – отметил Алексей Ляшенко.

Также, по его данным, в настоящее время в реестр досудебных расследований внесены сведения о более 4 200 пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией на востоке Украины.

Напомним, прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией России против Украины. Этот реестр позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения.