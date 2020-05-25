Пресс-секретарь Путина выписан из больницы после COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписан из больницы. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает российский «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, он сообщил журналистам, что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.

Как сообщалось ранее, о заражении Пескова коронавирусом стало известно 12 мая. Подтвердив информацию о своем заражении, он уточнил, что последний раз контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.

Супруга пресс-секретаря фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что у нее также выявлен COVID-19. По ее словам, у мужа ситуация была сложнее, чем у нее. Навка вылечилась и покинула клинику раньше мужа – 21 мая.

Позднее стало известно, что у Пескова была диагностирована двусторонняя пневмония. Он рассказал, что сейчас многие с этим заболеванием лечатся дома, если поражено одно легкое, но в его случае это было не так.

Дмитрий Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на COVID-19. Ранее о заражении сообщил глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

По состоянию на 25 мая в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633.