«Осудили» на 14 лет: В «ЛНР» в одиночной камере умер замкомандира НВФ «Призрак»

В «ЛНР» в одиночной камере тюрьмы умер бывший замкомандира незаконного вооруженного формирования «Призрак» Алексей Костин (позывной «Август»). О смерти стало известно сегодня, 25 мая, передает российское издание «EADaily».

Смерть отца от сердечного приступа подтвердил его сын Евгений Костин, а также руководитель местной организации «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова.

По словам Пятериковой, Костина перевели в «одиночку» неделю назад. «Для чего это было сделано, тоже большой вопрос», – сказала она. При этом в «ЛНР» утверждают, что перевод был вызван карантином.

«Что в этой одиночной камере происходило, мы не знаем. Но наш источник сообщил, что ему даже не открывали окошка, через которое подают еду. Оказывалась ли ему медицинская помощь или нет, мы тоже не в курсе. Но то, что за полтора года ему не предоставлялось лечение, подтверждено документально. "Август" лично отправлял жалобу по этому поводу. Есть ответ от прокуратуры, где говорится, что ему якобы все медицинские услуги оказаны. Но это не так. У него были очень большие проблемы с сердцем. Он пережил шунтирование, и ему постоянно нужны были лекарства. У него было два приступа накануне, а третий он уже не пережил. Помимо этого, сахар, контузия…», – рассказала Пятерикова.

Отметим, что в начале марта в Луганске состоялся «суд» по делу о намеренном расстреле в 2014 году гражданского автомобиля, в котором находился несовершеннолетний ребенок.

Главные обвиняемые – замкомандира НВФ «Призрак» Алексей Костин и командиром данного НВФ Алексей Мозговой. Но Мозгового ликвидировали еще в 2015 году, поэтому в отношении него дело прекратили из-за смерти.

Костина же «приговорили» к 14 годам лишения свободы. Его защита в «суде» поясняла, что автомобиль не остановился по требованию «военных», поэтому это приняли за прорыв бойцов «Правого сектора». В итоге, авто расстреляли.