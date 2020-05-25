Нет костюмов и лекарств: Глава «минздрава ДНР» пожаловалась депутату Госдумы РФ на ситуацию с COVID-19

В «ДНР» не хватает медикаментов для лечения COVID-19, врачи не обеспечены защитными костюмами и одноразовыми халатами. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов по итогам онлайн-беседы с «министром здравоохранения ДНР» Ольгой Долгошапко.

Она проинформировала, что на утро 25 мая в «республике» 385 зарегистрированных заболевших, из них, 11 летальных случаев, более 200 человек находятся на лечении. «В тяжелом состоянии в реанимации, по ее словам, находятся 42 пациента, из них на ИВЛ – 2 пациента», – отметил Миронов.

По словам «министра», аппаратов искусственной вентиляции легких сейчас достаточно.

«Завод в Горловке выпускает респираторы в достаточном количестве, но защитных комбинезонов и одноразовых халатов не хватает, особенно для работников "скорой помощи", первичного звена, участковых врачей», – продолжает Миронов.

Помимо этого, в «республике» ощущается нехватка лекарств и изделий медицинского назначения, которые запрещены к вывозу из России на период карантина.

«Мы с трудом можем завезти перевязочные материалы, практически остановлены плановые хирургические операции, не хватает шприцов, систем, есть проблемы с препаратами для оказания помощи и больным с COVID-19. Есть очень эффективный препарат "Актемра", но его невозможно купить. Мы заказали по линии гуманитарной помощи у Минздрава РФ, но пока ждем», – приводит депутат слова «министра».

Она просит повлиять на то, чтобы первый «гуманитарный конвой» из России привез в «ДНР» медикаменты для лечения COVID-19.