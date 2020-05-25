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Одна полоска: Волонтер показал, как сам себе провел тест на коронавирус (Видео)

25.05.20 22:45
Результат экспресс-теста
Результат экспресс-теста

Глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин сделал экспресс-тест на коронавирус. Процедуру проводил самостоятельно в своем офисе. Соответствующее видео он выложил на своей Facebook-странице.

Каплин использовал экспресс-тест украинского производства. «С их помощью будем тестировать медиков и наших сотрудников, которые работают в прифронтовой зоне», – уточнил волонтер.

В наборе находятся:

  • салфетка, которой перед процедурой дезинфицируется палец;
  • стерильный одноразовый ланцет для прокола мочки пальца;
  • пипетка для забора крови;
  • раствор реагента;
  • кассета, которая анализирует кровь и демонстрирует результат теста;
  • инструкция по использованию.

«В пипетку набираем немного крови и капаем на кассету. Затем капаем на кровь реагент. И ждем 10 минут», – комментирует процесс волонтер.

Через 10 минут на кассете проявилась одна полоска напротив значения «С». «Смотрим инструкцию. Одна полоска на С – это негативный результат. Если было бы две полоски, это бы означало, что я инфицирован. Две полоски в иных позициях обозначали бы, что я переболел коронавирусом ранее», – заключил Каплин.

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