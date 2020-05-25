Коронавирус: В Донецкой области – новые заражения (Карта)

Сегодня, 25 мая, в Донецкой области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусной болезни: 1 – в Краматорске и 7 – в Мариуполе. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В Краматорске инфицирована 29-летняя женщина из числа лиц, у которых наличие COVID-19 было подтверждено ранее.

В Мариуполе положительные результаты ПЦР-исследований получили 4 мужчины (33, 41, 53 и 71 лет) и 3 женщины (54, 72, и 77 лет).

Таким образом, на сегодняшний день с начала объявления карантина в области зафиксировано 156 случаев 33, из них:

4 завершились летально;

64 человека выздоровели;

88 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 245 человек (7 234 человека – выздоровели, 623 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 43 случая СOVID-19 (34 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 385 случаев заболевания (102 человека выздоровели, летальных случаев – 11). В «ЛНР» – 384 случая (выздоровели – 179 человек, летальных случаев – 5).