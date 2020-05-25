Отказывает штаб ООС: Жительница Бахмута не может вывезти из Донецка тело умершего мужа

Из-за закрытия КПВВ жительница Бахмута не может вернуться домой и привести тело мужа, который умер недавно в Донецке от тяжелой болезни. Семья обратилась к командующему Операции объединенных сил (ООС), но получила отказ. Об этом рассказала дочь умершего Галина Друпп, передает «Вільне радіо».

Родители Галины уехали в «ДНР» 9 февраля. На следующий день ее отец лег на операцию в онкологический центр Донецка. «Там онкологический центр, он всегда славился, даже в мирное время. Видимо, поэтому они туда поехали на лечение», – говорит Галина.

13 мая мужчина скончался. Мать женщины вместе с телом отца пытается вернуться домой.

«Папа был пенсионером, ему было 67 лет, но он продолжал работать на "Цветмете" (завод в Бахмуте, – ред.), первая запись оттуда в трудовой книжке -– в 16 лет. Видимо, он до сих пор там учтен, он же на больничном был. Мы даже не рассматриваем вариант похоронить отца там (в Донецке)», – рассказывает Друпп.

Из-за карантина, чтобы привезти умершего в Бахмут, пересечение КПВВ должны разрешить в штабе ООС. А с этим возникли проблемы.

«Я написала запрос в ООС, а 20 мая нам прислали ответ на имя моего отца в женском роде: "Уважаемая Валерия... ". Это немного добило нас. Затем я снова отправляла запрос 18 мая от имени мамы (поскольку она находится там, она не может ничего этого отправить, у нее кнопочный телефон) – конечно, всем этим занимаюсь я», – рассказывает дочь умершего.

Официальная позиция штаба ООС – не пропустили оба раза по разным причинам.

«Введенное ограничение направлено на минимизацию риска заражения граждан Украины опасной болезнью. Предлагаю Вам с пониманием отнестись к ограничениям, воздержаться от поездки через линию разграничения», – ответили родственникам военные на первый запрос.

А на второй запрос письменного ответа не было, но устно отказали в связи с обострением на линии разграничения. Галина планирует снова подавать запрос.

«Родственников у нас там нет. Тело находится в морге забальзамированное – мама заплатила деньги, чтобы некоторое время он там находился. По-другому, я так понимаю, нельзя. Мама снимает там квартиру, и это все очень тяжело. Я обращалась и в Красный Крест, и в другие организации – у меня уже целый список этих телефонов – к кому я только не обращалась. Делаю запросы, обзваниваю, сижу все время на телефоне. Мне хочется отца похоронить и маму оттуда забрать, ведь она там находится сама», – объясняет Галина.

И уточняет, что в «ДНР» дали разрешение на выезд из «республики», но нет смысла оформлять все документы без подтверждения обеих сторон.

«Сложилось впечатление, что о наших гражданах вообще не думают. Я прекрасно понимаю, у них загруженность сумасшедшая. Сейчас таких ситуаций очень много. Та сторона выпускает. Там дают два последних документы именно в день выезда. Но нам нужно, чтобы нас здесь впустили. И сейчас начались эти обострения. Еще до этого могли бы это все спокойно сделать, и мама бы уже здесь была, и отца бы уже похоронили», – говорит дочь умершего.

Как сообщалось ранее, с 22 марта на время карантина через линию разграничения пропускают людей только при критических жизненных ситуациях (лечение, смерть близких родственников). Однако разрешение на пропуск должно быть с обеих сторон.

При этом украинская сторона обвиняет представителей «Л-ДНР» в блокировании допуска. С 22 мая по индивидуальным разрешениям по состоянию на 17 мая ее пересекли 335 человека. При этом «Л-ДНР» не пропустили более 20 человек, которым было предоставлено отдельное разрешение командующего ООС на пересечение КПВВ по гуманитарным основаниям.

В свою очередь «Л-ДНР» обвиняет в блокировании процесса пересечения линии разграничения украинскую сторону.

Напомним, что с 1 июня КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы, но все еще останутся закрытыми.