В ОБСЕ рассказали о ранении жительницы Марьинки

Жительница Марьинки (Донецкая обл.) 7 апреля получила осколочное ранение ноги. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 25 мая.

В документе сообщается, что команда Миссии уточняла сообщения о том, что 7 апреля в прифронтовой Марьинке была ранена женщина.

«9 апреля медработники больницы в н. п. Курахово (подконтрольный правительству, 40 км к западу от Донецка) сообщили, что 7 апреля к ним из Марьинки доставили женщину. 23 мая женщина (60-69 лет) сообщила наблюдателям, что пополудни 7 апреля, находясь на крыльце своего дома по ул. Тельманова, 52А, в Марьинке, она услышала взрыв и внезапно почувствовала боль в правой ноге. По словам женщины, вскоре после этого машина скорой помощи доставила ее в больницу в Курахово», – говорится в отчете.

Женщина также показала наблюдателям ОБСЕ медицинскую справку, согласно которой 7 апреля она получила осколочное ранение правого колена.

«По вышеуказанному адресу члены патруля Миссии зафиксировали свежие осколочные повреждения востоко-юго-восточной стороны металлического забора, который находился приблизительно в 5 м к востоко-юго-востоку от одноэтажного дома. По словам женщины, забор был поврежден 7 апреля», – добавили в ОБСЕ.