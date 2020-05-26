В «ДНР» закрывают еще пять шахт: Правозащитники опубликовали список

В «ДНР» намерены закрыть еще 5 шахт. Перечень опубликовала Восточная правозащитная группа.

Как отметили правозащитники, в «ДНР» начали процесс реорганизации угольной отрасли. «Идея реорганизации для СМИ и общественности ОРДО преподносится, как стратегия вывода угольной отрасли на безубыточный уровень, на самом деле, часть шахт планируют просто закрыть. Список закрывающихся предприятий в ОРДО (из оставшихся шахт с 2014 года): шахта "Калиновская-Восточная"; шахта им. Челюскинцев; шахта им. И.И. Калинина; шахта им. С.М. Кирова; шахта "Холодная Балка"», – сообщили в Восточной правозащитной группе.

«Причиной закрытия шахт является уменьшением правительства РФ квот на сбыт угля и металлургической продукции предприятий ОРДО в России», – добавили правозащитники.

Напомним, правозащитники сообщили, когда и какие шахты закроет «ЛНР».