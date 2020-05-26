Глава Минздрава прокомментировал высокий процент заболеваемости врачей COVID-19

В Украине высокий процент заболевания COVID-19 среди медицинских работников связан с тем, что медицинская система страны не была готова к пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает «Сегодня».

«Я хотел бы сказать слова большой благодарности нашим медикам, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. Но около 20% всех инфицированных коронавируса, то есть 4112 человек – медики. Это произошло потому, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов», – добавил министр.

Также, сейчас, кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекционных болезней.

«Мы сейчас просчитываем то количество денег, которое для этого необходимо. И все это запас должен быть сразу и непосредственно в больницах», – резюмировал министр Максим Степанов.