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Как можно доехать от Мариуполя до КПВВ «Новотроицкое» и сколько стоит проезд

26.05.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Доехать из Мариуполя до КПВВ можно только за большие деньги.

Мариупольский автовокзал по-прежнему закрыт для любых перевозок. Однако, там дежурят таксисты, готовые довезти до КПВВ.

Доехать до КПВВ «Новотроицкое», находящегося в 80 км от Мариуполя, можно за 1 тыс. грн. До карантина билет на автобус в этом направлении стоил не больше 150 грн. При этом автобусы ходили через каждые 20-40 минут.

В справочном окне на автовокзале висит объявление с номером телефона. Оператор, взявшая трубку, ответила, что вокзал не будет работать до 31 мая.

Источник: MRPL.CITY

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