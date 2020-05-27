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Река Кальмиус: В Донецке показали птиц, поселившихся на берегу (Фото)

27.05.20 08:33
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Донецке на реке Кальмиус можно встретить птиц различных пород. О дикой природе в черте города говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«В самом центре Донецка, на набережной Кальмиуса, каждый может встретить диких уток разных пород. В этом году на берегу поселились кряквы, серые утки и черные утки – лысухи. С недавнего времени дончане могут увидеть и даже покормить совсем маленьких птенцов», – говорится в сюжете.

«Тем временем на территорию ландшафтного парка "Донецкий кряж" прилетели редкие "огненные" утки – огaри», – уверяют в «ДНР» и добавляют, что эти красивые птицы являются экзотикой для дикой природы края.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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