Река Кальмиус: В Донецке показали птиц, поселившихся на берегу (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на реке Кальмиус можно встретить птиц различных пород. О дикой природе в черте города говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«В самом центре Донецка, на набережной Кальмиуса, каждый может встретить диких уток разных пород. В этом году на берегу поселились кряквы, серые утки и черные утки – лысухи. С недавнего времени дончане могут увидеть и даже покормить совсем маленьких птенцов», – говорится в сюжете.

«Тем временем на территорию ландшафтного парка "Донецкий кряж" прилетели редкие "огненные" утки – огaри», – уверяют в «ДНР» и добавляют, что эти красивые птицы являются экзотикой для дикой природы края.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube