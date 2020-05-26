COVID-19: За сутки в Украине заболели 339 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 339 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 26 мая, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 339 человек. Из них 35 детей и 71 медицинский работник. Были госпитализированы 116 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровел 341 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболели 21584 человека. Из них 1581 ребенок и 4183 медработника. При этом в целом выздоровели 7575 человек. Из них 1913 – это медицинские работники. А летальных случаев 644», – сообщил Степанов.

Министр также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (45), Ровенской (41) областях и г. Киеве (58).

По данным Минздрава по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 155 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 156), в Луганской – 44.