В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19

По состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 мая, СOVID-19 в Вооруженных силах Украины болеют 60 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 26 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 60 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 96 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 261 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 42 человека», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания COVID-19.

«Трое военнослужащих (Львовская область – 2 человека и Черкасская – 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У одного военнослужащего наблюдается легкое течение заболевания, остальные – симптомы заболевания отсутствуют», – рассказали в Медицинских силах.