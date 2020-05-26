Сводка из зоны ООС за 25 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку Песок – из минометов калибром 120 мм;
- неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты;
- в окрестностях Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Березового – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Марьинкой – из станковых противотанковых гранатометов;
- у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Водяного – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по украинским позициям неподалеку Орехово и Луганского противник вел огонь из минометов калибром 120 мм.
С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.
В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 48 единиц. Применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, Александровка и Еленовка. Огнем повреждены 6 домов в поселке Александровка на западе Донецка».
В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.