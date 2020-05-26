Сводка из зоны ООС за 25 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Песок – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты;

в окрестностях Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Березового – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Марьинкой – из станковых противотанковых гранатометов;

у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

в районе Водяного – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по украинским позициям неподалеку Орехово и Луганского противник вел огонь из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 48 единиц. Применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, Александровка и Еленовка. Огнем повреждены 6 домов в поселке Александровка на западе Донецка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.