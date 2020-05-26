RU
Все новости

В «ЛНР» умер еще один человек с подтвержденным COVID-19

26.05.20 10:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» зафиксирована еще одна смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

Как уверяют в «республике», 25 мая не выявлен ни один случай заболевания коронавирусом, зарегистрирован 1 летальный случай.

Всего по состоянию на 9:00 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 384:

  • выписаны – 184 человека,
  • летальных случаев – 6.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 584 человека (7 575 человек – выздоровели, 644 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 155 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 156), Луганской области – 44 случая.

В «ДНР» (на 25 мая) – 385 случаев заболевания (102 человека выздоровели, летальных случаев – 11).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк