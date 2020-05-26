Глава Минздрава рассказал, начнут ли работу детские лагеря этим летом

Детские лагеря в Украине могут открыть не ранее, чем на последнем этапе выхода из карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то это открытие возможно только на последнем этапе выхода из карантина. Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был практически минимальный, практически отсутствовал, если мы говорим о наших детях. Поэтому об этом можно говорит только на последнем этапе выхода из карантина. То, что касается рекомендаций, то, конечно, перед открытием заблаговременно они будут предоставлены от Министерства здравоохранения», – сказал Степанов.