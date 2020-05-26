«Без ИВЛ – однозначная смерть»: Почему тяжелым больным с COVID-19 нужна вентиляция легких

200 современных аппаратов ИВЛ закуплены Фондом Рината Ахметова для государственных больниц Украины. Первая партия оборудования поступит в опорные клиники в ближайшее время. Наряду с этим Фонд уделяет большое внимание подготовке медиков к работе с этими аппаратами. Так, совместно с Министерством здравоохранения, Ассоциацией анестезиологов Украины и Минцифры создан образовательный проект. Уже выпущен и размещен в открытом доступе онлайн-сериал «Как работают аппараты ИВЛ». Также стартовала серия вебинаров, на которых ведущие эксперты Украины рассказывают врачам всей страны о нюансах лечения COVID-19 и применении аппаратов ИВЛ для спасения больных с тяжелыми осложнениями. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На первой онлайн-конференции большое внимание было уделено схемам лечения тяжелых пациентов. По словам экспертов, вентиляция легких в борьбе за жизнь и здоровье таких больных имеет исключительное значение.

«Если не перевести на ИВЛ пациента, которому она показана, он однозначно погибнет. Причем погибнет в течение очень короткого промежутка времени», – сказал во время вебинара профессор Юрий Кучин, первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца.

По словам эксперта, одна из основных задач врачей – вовремя распознать необходимость перевода больного на ИВЛ: «Дыхательная недостаточность не обязательно проявляется прямо сразу. Первую неделю может происходить так, что пациент не нуждается даже в кислородной терапии, у него просто высокая температура. Но если болезнь прогрессирует, в этом случае возникает необходимость сначала в дополнительной оксигенации, которая вначале может быть обеспечена простым добавлением кислорода. Но позже необходимы и другие пути поддержки».

На конференции был разоблачен миф о том, что искусственная вентиляция легких может убить пациента. Все лекторы сошлись во мнении, что это неправда, и к смерти может привести гипоксия, а не ИВЛ. И все-таки, у искусственной вентиляции могут быть негативные последствия для здоровья.

«Мы должны переводить пациента на искусственную вентиляцию, когда не можем обеспечить газообмен менее инвазивными методами. Главное – удержать баланс между тем, чтобы обеспечить пациенту газообмен и при этом не повредить легкие», – пояснил Юрий Кучин.

Эксперт также заявил, что ИВЛ стоит применять с большой осторожностью: «ИВЛ – это метод протезирования жизненных функций, а никак не лечения COVID-19. Показанием к применению является дыхательная недостаточность, которая потенциально угрожает жизни пациента. Если перевод на инвазивную вентиляцию задержать, это приведет к смерти пациента».

Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров сказал, что все пациенты с COVID, прошедшие через ИВЛ, нуждаются в реабилитации, хотя ни в одном из случаев вентиляция легких не привела к глубокой инвалидизации: «Пациентам необходим реабилитационный период с выполнением физической гимнастики и общих реабилитационных методов».

Профессор подчеркнул: во избежание пневмоторакса у пациентов нужно применять современные аппараты ИВЛ.

«Нужно адекватное оборудование, не "Новатор" или "Бриз", а действительно аппараты ИВЛ, которые "чувствуют" пациента», – сказал Сергей Дубров.

200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом Рината Ахметова, соответствуют самым высоким стандартам оказания помощи. Технические возможности оборудования позволяют использовать его в любых клинических ситуациях – и в отделениях интенсивной терапии, и отделениях неотложной помощи. Они подходят для всех схем лечения (контролируемая, вспомогательная, инвазивная и неинвазивная вентиляция) как взрослых, так и для детей. После окончания эпидемии коронавируса аппараты будут спасать пациентов с другими заболеваниями, затрудняющими дыхание. Но пока эксперты не рискуют делать прогнозов о возможной продолжительности эпидемии.

«Такая эпидемия постигла человечество впервые за всё время существования. Были масштабные смертоносные эпидемии, но никогда не было пандемии, которая распространялась при таком народонаселении – 8,5 млрд жителей. Тем более при такой возможности миграции. Вирус постоянно мутирует, и что с этим делать пока не знает абсолютно никто», – сказала заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская.