Сложившаяся ситуация сделала многие группы населения еще более уязвимыми, – Манал Фоуани

Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, в ходе публичного обсуждения на тему: «Национальная стратегия в области прав человека 2020: Достижения, вызовы и дальнейшие шаги» рассказала заместитель постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Она отметила, что продолжается распространение COVID-19. «Мы понимаем, что это сложное время, сложное испытание», – сообщила Манал Фоуани.

При этом, чтобы достичь выполнения Стратегии по правам человека, нужно защитить права каждого гражданина в Украине. А сложившаяся ситуация сделала многие уязвимые группы населения еще более уязвимыми. Поэтому необходим механизм, позволяющий защитить такие группы населения.

«Хочу отметить, что определенный прогресс был достигнут правительством Украины, гражданским сообществом. Наши партнеры над этим работают», – рассказала заместитель постоянной представительницы ПРООН в Украине о ситуации с правами человека.

Манал Фоуани особенно подчеркнула проработку нового Избирательного кодекса. Еще одним значительным достижением она считает привлечение общества к работе над Стратегией по правам человека. «В этом году мы собираемся вместе, чтобы разработать план действий на 2020 год и далее», – сообщила Фоуани.

Также, по ее словам, видна заинтересованность парламента в Стратегии по правам человека. «Наиболее важно, чтобы это продолжалось и в дальнейшем», – резюмировала Фоуани.

Как сообщалось ранее, Избирательный кодекс Украины, который был принят в декабре 2019 года, включает нормы относительно избирательных прав ВПЛ и трудовых мигрантов. Теперь они смогут голосовать на местных выборах.