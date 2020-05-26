RU
Все новости

Коронавирус в «ДНР»: Свыше четырехсот заболевших и еще две смерти

26.05.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» зафиксировали еще 2 летальных случая от COVID-19. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 25 мая исследованиям, выявлены 24 новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 72 лет и женщина в возрасте 71 года», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «республике» – 409:

  • на лечении – 293 пациента,
  • выписаны – 103 человека,
  • летальных случаев – 13.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 584 человека (7 575 человек – выздоровели, 644 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 155 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 156), Луганской области – 44 случая.

В «ЛНР» – 384 случая заболевания (184 человека выздоровели, летальных случаев – 6).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк