Донецкая и Луганская области не готовы к смягчению карантина, – Ляшко

Донецкая и Луганская области вошли в число 7 областей, которые на текущий момент не готовы к смягчению карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Помимо Донетчины и Луганщины в перечень также вошли Львовская, Волынская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая области.

«Условия для смягчения карантина, которые мы определили в постановлении Кабинета министров, касаются 3 показателей. Первый – это инцидентность, когда мы расчитываем общее количество новых случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней, затем они делятся на 100 тыс. населения для каждой конкретной области. И такое количество должно составлять не более 12 человек на 100 тыс. населения. Второй показатель – это загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью. Сегодня таких коек у нас 27 тыс. на территории всей страны. Смягчение карантина разрешается, если этот показатель не более 50%. Сегодня на территории Украины только в одной области этот показатель более 50% – это Черновицкая область – показатель составляет 54,5%», – рассказал Ляшко.

Третий показатель – среднее количество проведенных тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения.

«Следующий показатель – среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа. Он должен составлять больше, чем 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Сегодня мы пересчитали новые показатели и по тестированию не проходит на данный момет Донецкая область – у них 9 тестирований на 100 тыс. населения, Луганская область – у них также 9,03 [тестов] на 100 тыс. населения и Львовская область – 11,98 тестов на 100 тыс. населения. По показателям инцидентности не соответствуют показателям Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области», – проинформировал заместитель министра.