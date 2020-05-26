На Луганщине рассказали подробности о новом случае COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки выявили один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 26 мая в Луганской области обработаны 354 подозрения и лабораторно подтверждены 44 случая инфицирования COVID-19 (+1 за минувшие сутки). Новый случай выявлен в пгт Новопсков, при тестировании лиц, вернувшихся из-за границы (РФ) и находившихся в самоизоляции. На сегодня в области проходят лечение от коронавирусной инфекции 9 человек, из них 5 лечатся амбулаторно, 4 – в стационарах», – сообщили в центре.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 584 человека (7 575 человек – выздоровели, 644 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 155 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 156).

В «ДНР» – 409 случаев заболевания (103 человека выздоровели, летальных случаев – 13). В «ЛНР» – 384 случая заболевания (184 человека выздоровели, летальных случаев – 6).