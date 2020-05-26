До слез, мурашки табунами: 6 лет назад аэропорт в Донецке «временно» приостановил работу

6 лет назад появилось сообщение о том, что Донецкий аэропорт временно приостанавливает обслуживание рейсов. Сегодня, 26 мая, в неподконтрольном украинским властям Донецке люди вспоминают об этом.

В частности, в ночь на 26 мая незаконные вооруженные формирования попытались захватить аэродром. Самолеты не принимались и не отправлялись с 6 мая.

Дончане в соцсетях с печалью вспоминают аэропорт, активно комментируя сообщение о временном прекращении работы. «Временно… Как гласит пословица, нет ничего более постоянного, чем временное… До слез… Мурашки табунами… Так и не возобновил работу… Временно – навсегда, Донецк изменился, все лучшее уничтожено», – пишут жители Донецка.

Люди отмечают, что в «Л-ДНР» уже подрастает поколение детей, которые ни разу в жизни не видели самолет.

Также поднимается тема о том, возможно ли при «ДНР» возобновление авиасообщения. «То, что аэропорт заработает при ДНР, это бред. Да и кто летать будет на этих самолетах, когда половина населения ДНР нищая», – высказывает мнение Александр.

В комментариях также есть оптимистично настроенные несколько человек. «Нужно жить и радоваться тому, что есть! Бывает намного хуже», – считает Инна.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований. 16 января в Украине – День памяти украинских защитников ДАП.