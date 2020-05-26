Ляшко рассказал, какие заведения возобновят работу с 1 июня

С 1 июня в Украине планируют разрешить работу спортзалов, бассейнов и посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Об этом сегодня, 26 мая, в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например – начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом», – проинформировал Виктор Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения также сообщил, что в ближайшее время на сайте Минздрава обнародуют рекомендации касательно открытия спортзалов и бассейнов.

«Что касается бассейнов и спортзалов. В ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Министерства здравоохранения будут размещены рекомендации, касающиеся противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, если владелец примет решение открывать спортивный зал и бассейн», – сказал Ляшко.