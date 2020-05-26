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Полицейский из состава Объединенных сил заболел коронавирусом

26.05.20 12:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19», – сообщили в пресс-центре.

«Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах», – добавили в штабе.

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