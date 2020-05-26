КПВВ «Марьинка» и «Майорское»: НВФ обстреляли гуманитарные дорожные коридоры (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли гуманитарные дорожные коридоры в Донецкой области. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

25 мая НВФ из района неподконтрольной украинским властям Александровки обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора «Донецк-Курахово». Противником было совершено 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту «Марьинка».

Днями ранее НВФ уже осуществляли подобную провокацию. В частности, вблизи КПВВ «Марьинка» по позициям военнослужащих ГПСУ был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса, снаряды разорвались рядом с военными. А за несколько дней до этого противник открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ «Майорское».

«Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня. В то же время, такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Несоблюдение режима прекращения огня управляемыми РФ незаконными вооруженными формированиями ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами по важным жизненным обстоятельствам», – отметили в ГПСУ.