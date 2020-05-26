Штрафы для автомобилистов за отсутствие «ОСАГО»: В «ДНР» сообщили об изменениях

В «ДНР» «народный совет» сегодня, 26 мая, внес изменения в «закон» об «ОСАГО»: штрафовать за отсутствие «полиса» станут с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба «парламента».

В частности, был рассмотрен «законопроект» о внесении изменений.

«Проект закона предлагает установить срок для страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, при их въезде на территорию ДНР, который будет составлять 1 рабочий день со дня пересечения границы на весь период пребывания в республике. Также законопроект предлагает наделить страхователя правом на обжалование страховых тарифов, рассчитанных страховщиком, с учетом поправочных коэффициентов», – утверждают в «ДНР».

«Проект закона до 1 августа 2020 года пролонгирует срок моратория на привлечение к ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Кроме того, устанавливается возможность проведения независимой экспертизы транспортного средства, иного имущества или их остатков при причинении вреда имуществу потерпевшего для выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера убытков, подлежащих возмещению страховщиком. Также предлагается наделить правительство полномочиями по определению организационно-правовой формы и утверждению порядка создания организации, уполномоченной осуществлять компенсационные выплаты», – уверяют в «республике».

Кроме того, «законопроектом» предусмотрено исключение физлиц из перечня тех, кто может стать «страховыми агентами».

Сообщается, что данный «проект закона» был поддержан «депутатами», теперь его направят на подпись «главе ДНР», после чего опубликуют на местных интернет-ресурсах.

Напомним, в «ДНР» появилась страховая компания, которая будет выдавать «полисы ОСАГО».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Также в «республике» назвали тарифы.