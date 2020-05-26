Главный – на 90%, административный – на 70%: На Донетчине продолжают восстанавливать психиатрическую больницу

В Славянске (Донецкая обл.) продолжают восстанавливать корпуса областной психиатрической больницы. Об этом сегодня, 26 мая, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Главный – на 90%, административный – на 70%. Такая степень готовности двух новых корпусов областной психиатрической больницы города Славянска», – написал губернатор.

Кириленко отметил, что ремонт ведется на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета: 70% средств поступает из государственного, 30% – из областного бюджета.

Стоимость строительных работ и оборудования главного корпуса составляет 185 млн грн. Строительство административного обойдется в более 60 млн грн.

«Сейчас за средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета строим основной и административный корпуса больницы. А с помощью Люксембургского Красного Креста продолжается восстановление пищеблока. В будущем планируем восстановление (а на практике – фактически строительство с нуля) корпусов для психологической реабилитации военных и гражданских, пострадавших от войны и катастроф; а также корпус со специальными условиями для принудительного лечения. Но пока это только проекты – ищем источники их финансирования», – написал Кириленко.

«После боевых действий мы уже восстановили два корпуса, которые функционируют. Один – с 2017-го года – это психотуберкулезный. И на въезде – детский. Они обслуживают всю Донецкую область. Административный корпус готов примерно на 70%. Построен лечебный корпус на 200 коек, где будут размещены все буквально отделения – те, которые сейчас находятся в арендованном помещении. Корпус, фактически, за год построен с нуля в связи с тем, что были большие разрушения и пришлось заново строить. Вместе с оборудованием стоимость – 185 млн грн», – рассказал, в свою очередь, директор КНП Областная клиническая психиатрическая больница г. Славянск Юрий Смаль.