СБУ установила участников НВФ, причастных к гибели украинских спецназовцев на Луганщине

Служба безопасности Украины идентифицировала всех участников незаконных вооруженных формирований, причастных к гибели украинских спецназовцев на Луганщине в 2018 году. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

26 мая 2018 года НВФ «ЛНР» осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы. Во время атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ – полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения.

«По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 омсбр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились 3 участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение», – говорится в сообщении.

Также установлена причастность данной группы к обстрелу подразделений ВСУ в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 258-3 («Участие в террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов, объявлен розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.