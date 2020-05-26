В Минреинтеграции начали разрабатывать Стратегию экономического восстановления Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало разрабатывать Стратегию экономического восстановления Донбасса. К проекту привлекают больше 180 учреждений и организаций. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Целью разработки проекта Стратегии экономического восстановления Донбасса является «обеспечение условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации».
Как сообщается, при Минреинтеграции будет создана межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса. Соответствующие письма с приглашением присоединиться к работе были направлены Минреинтеграции в 189 учреждений и организаций, среди которых:
- 28 органов государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, Офис президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Нацбанк, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская облгосадминистрации, военно-гражданские администрации Авдеевки и Торецка);
- органы местного самоуправления (местные советы и объединенные территориальные громады) – 44;
- ассоциативные объединения – 37;
- научно-исследовательские учреждения – 22;
- международные организации – 7;
- общественные организации – 51.