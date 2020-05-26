В Минреинтеграции начали разрабатывать Стратегию экономического восстановления Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало разрабатывать Стратегию экономического восстановления Донбасса. К проекту привлекают больше 180 учреждений и организаций. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Целью разработки проекта Стратегии экономического восстановления Донбасса является «обеспечение условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации».

Как сообщается, при Минреинтеграции будет создана межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса. Соответствующие письма с приглашением присоединиться к работе были направлены Минреинтеграции в 189 учреждений и организаций, среди которых: