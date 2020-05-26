Для власти стоит много вызовов в деле обеспечения прав жителей неподконтрольного Донбасса, – замминистра

Для власти стоит много вызовов в деле обеспечения прав жителей неподконтрольного Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, в ходе публичного обсуждения на тему: «Национальная стратегия в области прав человека 2020: Достижения, вызовы и дальнейшие шаги» сообщила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

Замминистра рассказала о плане действий по реализации Стратегии по правам человека за последние 3 года. «Начиная с 2018 года фактически были выполнены почти половина действий, предусмотренных Планом. Но при этом динамика за последние 2018-19-й и первый квартал 20-го года особенно не выросла», – сказала Коломиец.

Это, по ее словам, говорит о том, что есть ряд вызовов, с которыми чиновники сталкиваются во время реализации Стратегии по правам человека и самого Плана действий. «Я говорю о том, что, несмотря на то, что почти половина была выполнена еще в 2018 году, скорее всего, в дальнейшем мы не можем говорить о выполнении плана действий именно из-за проблем. Это проблема с тем, что часть плана, возможно, утрачивает актуальность, где-то необходимо сменить исполнителя…», – сообщила Коломиец.

«Удалось нам, действительно, достаточно много. Нам удалось достаточно высоко выполнить показатели в обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, в обеспечении прав на работу и социальную защиту, противодействии домашнему насилию, освобождении заложников и восстановлении их прав, противодействии гендерному насилию и торговле людьми», – сказала замминистра.

В частности, на представленной презентации отмечается, что в защите прав внутренне перемещенных лиц 61,12% мероприятий Плана действий выполнены полностью либо частично.

Касательно обеспечения прав жителей неподконтрольных украинским властям территорий, Коломиец отметила, что вызовов для всех органов центральной власти стоит очень много.