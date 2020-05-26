Железнодорожный транспорт могут запустить раньше 1 июня, – Криклий

Железнодорожное сообщение в Украине запустят раньше, чем анонсировал Кабинет министров. Поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на текущей неделе. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает «1+1».

Точной даты министр не назвал. По его словам, запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, далее поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг, где эпидемиологическая ситуация не такая сложная и где ждет море. Также поезда будут курсировать за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а значит не придется ждать эвакуационные авиарейсы и переплачивать за билеты.

Как пояснил глава Минифраструктуры, ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) и рассматривает свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение: там, где ситуация в пределах нормы, – карантин ослабляют и пускают транспорт; там, где ситуация этого не позволяет, – поезда, а также автобусы еще не запускают.

«Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – из логики принятых решений будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни», – подчеркнул Владислав Криклий.

Также министр сообщил, что уже в эту среду или четверг в продаже появятся железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут, но они все равно они подорожают. Летом начинается повышенный спрос на билеты и, как и каждый год с июня и вплоть до 31 августа билеты продают с повышенным коэффициентом – плюс 7%.

При посадке в вагон пассажирам будет проводиться температурный скрининг. Без маски в поезд пускать не будут. Планируются новации в купейных и плацкартных вагонах: если едут пассажиры из одной семьи, то их на соседних полках будут размещать без ограничений и им в одном купе, возможно, позволят ехать без маски.

«Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, в пригородных электричках все будут придерживаться масочного режима. Относительно купе и плацкартов, то там финализируются решения, чтобы семья могла подселяться без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями», – пояснил глава Мининфраструктуры.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что с 1 июня планируется запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом.