Энергосистема Украины лишится будущего, если зеленый тариф снизят до сокрушительного уровня (Видео)

Суд вместо компромисса. Инвесторы не раз заявляли: готовы судиться в международных судах с украинским правительством, если чиновники снизят «зеленый» тариф до сокрушительного уровня. Если он будет слишком низким, владельцы солнечных и ветряных станций не смогут рассчитаться с банками по кредитам. Бизнес прогорит, Украина потеряет инвестиционную привлекательность в мире и экологически чистые электростанции. Тогда у энергосистемы страны не будет будущего, она останется наедине с устаревшими атомными энергоблоками и тепловыми станциями. Об этом заявил инвестор в «зеленую» энергетику Игорь Тынный, передает телеканал «Украина».

«Уровень снижения "зеленого" тарифа должен быть пропорционально согласован с темпами погашения нами кредитов государственным банкам и европейским банкам. Если они короткие и вам надо отдать все за следующие 3 года, мы просто не можем снизиться меньше! Мы сразу банкроты! Нам надо вернуть миллиард долларов за следующие 3 года. Мы – единственная отрасль, которая не берет ни копейки из государственного бюджета. Зеро! Ничего. И очень много платит налогов. В "белую"», – говорит Тынный.

Еще одна попытка договориться. Инвесторы прислали очередное письмо премьер-министру Денису Шмыгалю. Его подписали 15 крупнейших иностранных компаний, которые строят солнечные и ветряные станции в Украине. В документе производители экологически чистой энергии написали все, что их беспокоит.

Самую большую ветряную станцию в Украине строит норвежская компания на Херсонщине. Установили уже половину ветряков, но запустят ли их – владельцы станции уже не уверены.

«Если в вопросе "зеленого" тарифа нас не услышат, мы остановим проект и ни единого ветряка больше не установим здесь. Наша компания будет вынуждена объявить банкротство», – говорит представитель компании NBT в Украине Магнус Йохансен.

А на строительство одной из 7 солнечных станций украинской компании 6 млн евро дали взаймы банки.

«Если сейчас снизят "зеленый" тариф до уровня 15-20%, то с большой долей вероятности мы попадем в эту проблему, когда получая деньги от энергорынка мы не сможем даже выплатить все тело и проценты банкам. Мы вынуждены будем делать реструктуризации, переносит долги в будущий период. О получении прибыли мы уже, наверное, и не говорим», – объясняет финансовый директор компании UDP Renewables Кирилл Бондарь.

Насколько снижать «зеленый» тариф, и на каких условиях – об этом уже 9 месяцев говорят чиновники. Решения еще нет. Иностранные эксперты и политики предостерегают – не услышим инвесторов – потеряем все.

«Прямые иностранные инвестиции в Украину поступали в основном из сектора возобновляемой энергетики. Если вы его уничтожите, потеряете почти 3 млрд евро в следующем году. Украине нужны деньги, Украине нужны технологии, нужны инвестиции», – говорит Виола фон Крамон, член Европарламента, Партия Зеленых.

Последние несколько недель чиновники с инвесторами встречаются чуть ли не каждый день. Предложения и просьбы бизнеса вроде бы слышат, но и не прислушались пока. Обеспокоенные инвесторы направили очередное письмо премьер-министру. Написали обо всем, что беспокоит.

«Государство должно гарантировать, что обновленные соглашения будут регулироваться законами и правилами, и что дальнейших изменений в систему поддержки "зеленого" тарифа, налогов, регуляторной базы не будет», – говорится в письме.

В письме предостерегают – если их не услышат – пойдут в суды. И есть компании, которые уже собирают документы для исков.

«Если тариф будет снижен, но не будет продлен срок его поддержки, тогда инвесторы будут вынуждены обращаться в арбитражные суды, поскольку они будут нести убытки. Уже начались реальные сборы группировки малых, средних, крупных инвесторов для коллективных исков против государства Украина», – рассказывает директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Меморандум готов. Осталась только один спорный вопрос – заявил премьер, но какой именно – не уточнил.

«Не факт, что финиш будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители "зеленой" энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс будет найден», – сказал Денис Шмыгаль в одном из интервью.