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В «ДНР» исключили гривну из перечня средств расчета на «таможне»

26.05.20 14:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» исключили гривну из перечня средств расчета на «таможне». Изменения в «закон» были внесены сегодня, 26 мая. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Проект закона предлагает… установить фиксированные ставки сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, ранее подлежавших оплате в украинских гривнах», – сообщают в «республике».

Изменения объясняют тем, что денежной единицей в «ДНР» является рубль.

Также изменения коснулись «налоговой системы»: в «законопроекте» было прописано исключение украинской гривны из перечня средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются «налоги и сборы».

«За проект закона о поправках парламентарии проголосовали в двух чтениях. Далее документ будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу после опубликования», – уверяют в «республике».

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