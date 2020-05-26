Сессии в украинских вузах могут возобновиться с 1 июня, – Минобразования

На этой неделе в украинских школах заканчивается учебный год. В вузах с 1 июня уже смогут возобновиться экзаменационные сессии в группах не более 10 человек. Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала «Украина 24».

«В этом учебном году будет сохранена стандартная учебная структура (175 учебных дней). На этой неделе заканчивается учебный процесс в учреждениях общего среднего образования. По предусмотренной процедуре занятия длятся до конца мая», – сказала она.

Мандзий также рассказала, как будут проводиться занятия и экзамены в высших учебных заведениях.

«Что касается проведения экзаменационных сессий в вузах, с 1 июня это возможно при условии соблюдения всех противоэпидемических мер и в группах не более 10 человек. Но все это зависит от отдельной административной территории, потому что перед ослаблением карантина должно быть принято решение областной комиссии. Если эпидемиологическая ситуация в области позволяет, то карантин смягчается. Если нет, то вузы в большинстве готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно», – сообщила она.