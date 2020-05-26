На Донетчине уже 64 человека выздоровели от коронавируса

В Донецкой области зарегистрированы 155 случаев коронавирусного заболевания, из них 64 человека уже выздоровели. Об этом сегодня, 26 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Представитель облздрава уточнил статистику по коронавирусу в области.

«По состоянию на сегодня у нас зарегистрировано 155 случаев COVID-19. Вчера давали цифру 156 – это "задвоился" больной из Мариуполя. Повторно у него получен позитивный результат. Потому на сегодня в области 155 подтвержденных случаев COVID-19», – сказал Педенко.

Он также добавил, что 64 человека уже выздоровели, 64 пациента получают амбулаторное лечение, 23 находятся в стационарах больниц.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 584 человека (7 575 человек – выздоровели, 644 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области зафиксированы 44 случая COVID-19 (35 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 409 случаев заболевания (103 человека выздоровели, летальных случаев – 13). В «ЛНР» – 384 случая заболевания (184 человека выздоровели, летальных случаев – 6).