Родители учеников спросили у главы Луганщины, что будет с санаторной школой в Рубежном

В Рубежном (Луганская обл.) санаторная школа прекратила набор учеников. Согласно закону, тип учебного заведения будет изменен. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

К председателю Луганской облгосадминистрации Сергею Гайдаю с вопросом о том, будет ли функционировать с нового учебного года Рубежанская областная санаторная школа, пришли родители учеников этой школы.

«С этого года прекращен набор в школу. Затем будет изменен тип учебного заведения, а с 2024 года здесь будет создан лицей. Говорят, что в Рубежанский городской совет уже направлено соответствующее письмо», – обратился к главе области Александр Болотин, один из посетителей.

«Я не сторонник закрывать что угодно, но закон нарушать мы не будем. Я понимаю, что там есть дети, которые нуждаются в обучении в санаторных условиях, но их 12 из 187 учеников. Мы будем готовить альтернативные варианты, если детей нужно будет перевести, то это будут условия не хуже, чем сейчас», – заверил родителей Сергей Гайдай.

Выслушав все аргументы о необходимости сохранения учебного заведения в его нынешнем состоянии, председатель облгосадминистрации отметил, что сейчас в Луганской области 5 таких учебных заведений.

Сергей Гайдай согласился на предложение создать рабочую группу для изучения ситуации, включив в ее состав представителей родительской общественности Рубежанской областной санаторной школы.

В пресс-службе напомнили, что Верховная Рада Украины приняла Закон «О среднем образовании», которым с 2020 года санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников в 1-9 классы. Закон вступает в силу с нового учебного года, и с этого времени основатели санаторных школ (санаторных школ-интернатов) в течение одного года должны изменить тип таких учебных заведений в лицеи с обязательным сохранением в их составе пансионов.