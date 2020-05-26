Донецкая область вводит режим ослабления карантина, – облгосадминистрация

На Донетчине достигнуты все три необходимых показателя для введения в области послаблений карантина, и такое решение было принято. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

Он пояснил, что ранее исходя из утвержденных Кабмином трех показателей возможности выхода из карантина, в Донецкой области решением областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) был продлен карантин после 22 мая. Регион не соответствовал нормативному показателю тестирования на коронавирус (12 на 100 тыс. населения).

«Мы в своем протоколе указали городам и районам, что при выходе по всем трем показателям до минимальных уровней область будет готова к введению послаблений карантина. На сегодняшний день показатель количества тестирований на 100 тыс. населения у нас уже составляет 13,4. То есть все три требования мы выполнили. Вчера поздно вечером состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, и мы ввели в действие режим послаблений», – рассказал Бойко.

По его словам, перечень послаблений достаточно большой, есть сроки, с которых вступает в силу то или иное смягчение карантина.

«Например, с 22 мая уже были разрешены отдельные спортивные мероприятия, религиозные мероприятия, работа гостиниц, и возможность пассажирских перевозок. Это согласно постановлению Кабмина. С 25 мая разрешается работа детских садов, с 1 июня – посещение спортивных залов, работа учебных учреждений при определенных условиях, функционирование железнодорожного транспорта, внутриобластное сообщение. Потом идет ряд послаблений с 10 июня и так далее», – перечислил директор департамента.

Он отметил, что перед каждым следующим этапом введения послаблений будет проводиться заседание комиссии по ТЭБ и ЧС и будет приниматься решение – может область переходить к дальнейшему смягчению или нет.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Донецкая и Луганская области вошли в число 7 областей, которые на текущий момент не готовы к смягчению карантина.