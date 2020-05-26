Карантин в Славянске: Лях рассказал, как работает общественный транспорт в городе

В Славянске (Донецкая обл.) после открытия магазинов и рынков непродовольственной группы товаров возобновили работу почти все городские автобусные маршруты. Об этом сегодня, 26 мая, в ходе пресс-конференции сообщил городской голова Вадим Лях.

«Если говорить о транспорте, то с момента открытия магазинов и рынков непродовольственной группы товаров, возобновились почти все автобусные маршруты по городу, за исключением маршрута № 27 – это "Лесной – Центр" и №15 – "Лесной – завод Торэласт". Данные маршруты делали только утренние и вечерние рейсы. После ослабления карантина движение будет полностью восстановлено по этим двум рейсам. Также маршрут №19 "Соболевка – ж/д вокзал" пока выполняет только утренние рейсы для разгрузки пассажиропотока. Все остальные автобусные маршруты работают в обычном режиме. Перевозка пассажиров – по количеству мест для сидения, в масках. То есть, никаких послаблений в моменте перевозки пассажиров не произошло», – сообщил Лях.

Также градоначальник сообщил, что троллейбусы в городе перевозят пассажиров с 6:00 до 18:00 в рабочие дни.

«Славянское троллейбусное управление пока работает в обычном режиме, перевозка пассажиров происходит с 6:00 до 18:00 в рабочие дни. Возобновление в полном объеме планируется после ослабления карантина. Я имею в виду электротранспорт. Возобновление пригородных маршрутов будет после решения областной комиссии по ЧС», – сказал мэр.