КПВВ на Донбассе откроются не раньше 22 июня

Запрет на пересечение контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе будет действовать до 22 июня по приказу командующего операции Объединенных сил. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

«Ослаблений по пересечению линии разграничения через КПВВ – не будет. На территории области действует операция Объединенных сил. Командующий ООС издал приказ о том, что запрет за пересечение будет действовать до 23:59 22 июня, если за этот период не будет других указаний», – сказал Игорь Бойко.

«Режим "Красный" и ограничения на въезд в Донецкую область остаются. Подчеркну, что особенных неудобств для местных жителей, как таковых, не было. Просто этот режим давал дополнительные полномочия правоохранительным органам и военным на территории Донецкой и Луганской областей», – добавил Бойко.

По его словам, решение о точной дате открытия въезда-выезда на территорию области будет принимать командующий ООС.

Напомним, с 1 июня все КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы, однако продолжает действовать запрет на пересечение линии разграничения. Пересечь КПВВ можно только по отдельному решению командующего Объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера.