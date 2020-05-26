Протесты, «беседы», безработица: В «ДНР» в изолированном «стратегическом» поселке напряжение достигает предела

В «ДНР» поселок городского типа Новый Свет с 10 апреля живет в изоляции из-за расположенного здесь стратегического для «республики» объекта – Старобешевской ТЭС, главного поставщика электроэнергии. При этом в самом поселке на сегодня не зафиксированы случаи заражения COVID-19. Об этом пишут жители в соцсетях.

Пропуска на въезд/выезд получили только медработники, «силовики», руководство ТЭС. Также известно о случаях пересечения постов «по знакомству» и «за сумму денег».

«На станции сейчас недостаточно сотрудников. Большинство из числа живущих за пределами Нового Света отказались от предложения властей селиться в общежитии и работать. Таких около 400 человек. Теперь им незаконно отказываются выплачивать зарплату. Всего на ТЭС осталось около 2 тысяч рабочих. Приходит понимание, что принятые меры приносят больше вреда, чем пользы», – сообщается в группе «Донецкий телеграм».

Ежедневно увеличивается количество проблем у жителей. Ситуация с продовольствием в поселке стала напряженной. Не все прежние поставщики товаров доставляют продукцию. Дефицита нет, но стоимость ряда товаров увеличилась.

Появилась безработица. Трудоустроены лишь те, кто работает на ТЭС и внутри поселка. Работающие за пределами Нового Света (даже сотрудники «администрации») из-за изоляции не могут попасть на работу. По этой причине у местных жителей заканчиваются деньги.

В итоге, в поселке среди населения усилилось недовольство. Жители даже уведомили «власти» о желании провести мирный митинг и официально подали соответствующую заявку в «администрацию».

Из-за этого в «администрации» Нового Света на прошедшей неделе активизировалась местная полиция с целью «выявления потенциальных организаторов митингов». «Нескольких человек доставляли в саму администрацию "для бесед", в ходе которых представители власти "советовали" ожидать приказа сверху по открытию поселка и "не раскачивать лодку"», – отмечают в «Донецком телеграме».

Понимая опасность взрыва ситуации, «власти» начали лоббировать возможность открытия поселка уже 22 мая. Однако это решение в последний момент сорвалось.

«Сейчас контроль в Новом Свете стал более серьезным: на каждом выезде у границ поселка находятся патрули МВД, внутри также большое количество правоохранителей, что в том числе связано с недавним стартом усиленных проверок. Выезд теперь запрещен и для людей с пропусками, в том числе работников некоторых служб. И.о. директора Старобешевской ТЭС Валерий Бекеров лично просил полицию разрешить проезжать на станцию иногородним сотрудникам, которые ранее отказались селиться в общежитие, на что получил категорический отказ», – описывают ситуацию жители.

«Недопонимание и напряжение между жителями поселка и чиновниками достигает предела», – констатируют в паблике.

Как сообщалось ранее, «власти ДНР» закрыли поселок Новый свет на период карантина из-за нахождения в нем Старобешевской ТЭС, хотя изначально здесь не было ни одного случая заражения COVID-19. Также в апреле за мошенничество на 3 млн руб. были задержаны руководители Старобешевской ТЭС.